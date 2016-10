Ernährungsdefizite bei steirischen Jugendlichen

Der ORF startet am Samstag eine weitere Ausgabe des Themenschwerpunktes „Bewusst gesund“. Im Fokus steht diesmal die Gesundheit der Jugendlichen, die in der Steiermark vor allem mit falscher Ernährung auffallen.

Laut Gesundheitsfonds Steiermark ist die Gesundheit der Jugendlichen grundsätzlich durchwegs hoch. Positiv fallen vor allem die guten Durchimpfungsraten und der hohe Obst- und Gemüsekonsum auf. Dennoch gibt es großen Aufholbedarf.

13 Prozent übergewichtig

In Befragungen geben 13 Prozent der elf- bis 17-jährigen an, übergewichtig zu sein. Etwa drei Prozent davon sind tatsächlich krankhaft adipös. Die Dunkelziffer ist sogar noch weitaus höher, so der Gesundheitsfonds.

Zu wenig Bewegung und falsche Ernährung sind die größten Probleme der steirischen Jugendlichen, so Sandra Marczik-Zettinig vom Gesundheitsfonds Steiermark: „Die Kinder sitzen natürlich für Gesundheitsexperten viel zu viel vor dem Computer, vor dem Fernseher. Die Empfehlung wäre, dass sie sich zumindest eine Stunde gut bewegen können. Das wird nicht so gut eingehalten. Auch beim Ernährungsverhalten gäbe es Verbesserungsbedarf.“

Besseres Angebot an Schulen

Bemühungen, die Ernährung der Kinder zu verbessern gibt es bereits, so Marczik-Zettnig: „Wir haben eine Fach- und Koordinationsstelle, die sich zum Beispiel um eine gesundheitsförderliche Gemeinschaftsverpflegung bemüht, die hier versucht das Angebot in Schulkantinen, in den Kindergärten, gesünder zu gestalten beziehungsweise hier Unterstützung anbietet, wie Köche und Küchenleiter ein besseres Angebot zur Verfügung stellen können.“

Rauchen und Alkohol stark verbreitet

Neben der Ernährung macht in der Steiermark aber auch der Konsum von Suchtmitteln unter Jugendlichen Sorgen. Laut Gesundheitsfonds Steiermark stehen Alkohol und Tabak dabei an erster Stelle."Rund die Hälfte der 17-jährigen Burschen und ein Drittel der 17-jährigen Mädchen berichten selbst, dass sie zumindest wöchentlich Alkohol trinken und ungefähr 16 Prozent der Schülerinnen und Schüler aller Altergruppen zählen sich selbst zu den Personen, die täglich rauchen."

Durch Bewusstseinsbildung versucht man die Kinder auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Eine entsprechende Aufklärungskampagne des Landes Steiermark wurde erst unlängst gestartet. Das Thema: verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol.

