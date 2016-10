Eine „Stadtschenke“ der hilfreichen Art

Mit der so genannten „Stadtschenke“ hat am Samstag in Graz ein besonderer sozialökonomischer Gastronomiebetrieb eröffnet: Ein zweifacher Haubenkoch gibt hier sein Wissen an oft lange arbeitslose Frauen weiter.

„Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, das langzeitbeschäftigungslosen Frauen den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt ermöglicht. Diese Frauen bekommen bei uns eine Beschäftigung, wir stellen sie befristet für im Schnitt sechs Monate an, und wir haben die Aufgabe, diesen Frauen innerhalb dieser sechs Monate einen Job bei einem anderen Betrieb zu vermitteln und ihnen eine Perspektive für die Zukunft zu geben“, sagt Anton Edelsbrunner, Geschäftsführer der Sozialen Arbeit Steiermark.

Stargastronomen „ausgestochen“

Das Projekt geistere schon lange in den Köpfen herum, einen geeigneten Standort für das Lokal zu finden, war aber nicht leicht. Auch die Räumlichkeiten des ehemaligen Stadtcafés in der Neutorgasse schienen schon fix an einen Stargastronomen vergeben, erzählt Edelsbrunner: „Wir hatten dann die Möglichkeit, unser Projekt direkt bei den Besitzern vorzustellen, und es gibt in Österreich anscheinend mehr Menschen, als man glaubt, die das Herz am richtigen Fleck haben und die dann auch einmal einen Stargastronomen sausen lassen, um einem Sozialprojakt einen sehr attraktiven Standort zu ermöglichen.“

Personalaufwand deutlich höher als normal

Doch auch ein Beschäftigungsprojekt wie dieses muss wirtschaftlich arbeiten und Gewinn schreiben, wenngleich es vom AMS finaziell unterstützt wird, sagt Astrid Prommegger, Obfrau der Sozialen Arbeit Steiermark: „Das ist eine Lohnkostenförderung. Wir haben natürlich mehr Personal, als man in einem normalen Betrieb haben würde, weil unsere Mitarbeiterinnen permanent eingeschult werden, sie werden qualifiziert, sind etwa auf Fortbildung, sind von der Produktivität her nicht vergleichbar wie am ersten Arbeitsmarkt, weil sie parallel individuuelle Coachings bekommen, Bewerbungstraining machen - von dem her haben wir natürlich einen erhöhten Aufwand auch in der Betreuung.“

Unterstützung von Zweihaubenkoch

Unterstützt werden die Wiedereinsteigerinnen von hauptberuflichen Gastro-Profis wie dem zweifachen Haubenkoch Heinz Preschan. Er möchte den Frauen möglichst viel beibringen: „Ob das ganz simpel ist - eine Zwiebel richtig aufschneiden etwa, die Karte ist auch sehr vegan und vegetarisch, und in den nächsten Monaten kommt auch ein Cafe dazu, dann werden wir mehr backen“, so Preschan.

Eveline Krenn wird die Frauen im Bereich Service und Reinigung betreuen und schulen: „Das Ziel ist, sie in den sechs Monaten, in denen sie bei uns beschäftigt sind, wieder zurückzuführen ins Arbeitsleben, in einen anderen Betrieb mit Vollbeschäftigung.“

„Eine riesige Chance“

Für Christina Lind, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS, ist das eine riesige Chance: „Beschäftigungsprojekte sind eine ganz wesentliche Intervention am Arbeitsmarkt und noch dazu ist das Ganze in der Branche der Gastronomie, wo wir ohnedies sehr viele offene Stellen haben und Betriebe Personal suchen.“

Links: