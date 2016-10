Betrunkener lieferte Polizei Verfolgungsjagd

Ein stark betrunkener Autofahrer hat sich am Freitag in Kapfenberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Und an der Grenze zu Slowenien wurde ein Lkw-Fahrer mit 1,8 Promille angehalten.

Ausgangspunkt war eine Anzeige, dass ein Betrunkener vor einem Lokal weggefahren sei - im Zuge der Fahndung fiel der 39 Jahre alte Lenker den Beamten in Kapfenberg-Hafendorf auf.

Bei Rot über die Kreuzung gefahren

Den Anhalteversuch ignorierte er und fuhr in Richtung Innenstadt davon - dabei überfuhr der Mann trotz starkem Verkehrsaufkommens und Rotlicht eine Ampelkreuzung. Dann bog er in Richtung einer Tiefgarage ab, wo es aber einen Rückstau gab, er anhalten musste und von den Polizisten an der Weiterfahrt gehindert werden konnte. Verletzt wurde bei der Verfolgung durch die Kapfenberger Innenstadt niemand.

Fahrlässige Gemeingefährdung

Der Alkotest ergab eine stark Alkoholisierung; der 39-Jährige wird wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angezeigt, zudem ist er seinen Führerschein los.

Lkw-Lenker mit 1,8 Promille angehalten

Ebenfalls stark alkoholisiert war ein Lkw-Lenker, den die Polizei am Freitag auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Straß-Spielfeld (Bezirk Leibnitz) aus dem Verkehr zog: Der 63-jährige Ungar hatte mehr als 1,8 Promille Alkohol im Blut; auch ihm wurde der Führerschein abgenommen.