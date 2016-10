Mann nach Sturz in Schacht gestorben

Bei Arbeiten an einem Einfahrtstor ist am Samstag auf der Schemmerlhöhe im Bezirk Graz Umgebung ein Mann in einen Schacht gestürzt - dabei zog sich der 79-Jährige tödliche Verletzungen zu.

Der Pensionist wollte Wartungsarbeiten am Einfahrtstor zu seinem Grund erledigen, das sich seitlich in den Hang versenken lässt.

Mit Kopf aufgeschlagen

Dabei stürzte er laut Polizei aus eigenem Verschulden von der Böschung darüber rund 1,4 Meter tief in den Betonschacht, in den das Tor bei geöffnetem Zustand gleitet. Der 79-Jährige schlug mit dem Kopf auf und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.