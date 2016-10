Zwei Verletzte bei Schlägerei in und vor Bar

Bei einer Schlägerei in und vor einer Bar in Graz sind am Samstag zwei Männer verletzt worden. Ein Marokkaner war auf einen Landsmann losgegangen und hatte diesen verletzt; ein Österreicher, der dazwischen gegangen war, erlitt ebenfalls Verletzungen.

Ein 33- und ein 26-jähriger Marokkaner waren in einer Bar aneinandergeraten - dabei ging der Ältere mit einem Messer und einer Glasscherbe auf den Jüngeren los und verletzte ihn im Bereich des Gesichts und am Ohr.

Beim Streitschlichten schwer verletzt

Dann verlagerte sich das Geschehen vor das Lokal: Ein 21-jähriger Österreicher wollte dort den Streit schlichten, wurde dabei aber selbst an beiden Armen schwer verletzt.

Die beiden Verletzten wurden ins LKH Graz gebracht. Als die Polizei eintraf, war der 33-jährige Angreifer nicht mehr am Tatort; er kam kurze Zeit später zurück, zeigte sich aber auch gegenüber der Exekutive aggressiv und sprach laut Polizei gefährliche Drohungen aus - er wurde vorerst ins Polizeianhaltezentrum und nach Untersuchung des Polizeiarztes in das LKH Süd-West überstellt.