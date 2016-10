Handy in Mühlgang: Polizisten als Lebensretter

In Graz sind am Sonntag Polizisten zu Lebensrettern geworden. Einem 27-Jährigen war sein Handy in den Mühlgang gefallen; beim Versuch, es herauszuholen, fiel er in den reißenden Kanal. Die Polizisten konnten ihn aber retten.

Ein Zeuge hatte über Notruf die Polizei verständigt, dass er Hilferufe aus dem Mühlgang bei der Elisabethinergasse wahrgenommen habe.

Gerade noch an Rohr festgehalten

Beim Eintreffen der Beamten hing der 27-Jährige, sich mit beiden Händen an einem Rohr festhaltend, im Wasser; der Mann zeigte bereits Schwächeanzeichen und drohte, von der starken Strömung mitgerissen zu werden. Die Polizisten zogen den Mann aus dem Mühlgang; der zwar erschöpfte, aber offensichtlich unverletzt gebliebene 27-Jährige wurde zur Sicherheit in das LKH Graz gebracht.

Mann aus Enns gezogen

Auch in Schladming im Bezirk Liezen wurde am Sonntag ein 79 Jahre alter Mann von der Polizei aus der Enns gerettet: Eine Joggerin hatte den Mann im Fluss bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war der Mann bereits beim Ufer; er war völlig entkräftet und wurde ins DKH Schladming gebracht. Der 79-Jährige war nicht ansprechbar, daher ist noch unklar, wie es zu dem Unglück kam.