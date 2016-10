Betrunkener Grazer vor Lokal ausgeraubt

Nach einem Lokalbesuch ausgeraubt worden ist am Wochenende laut Polizei ein 27 Jahre alter Grazer: Der Mann soll von einem Duo zusammengeschlagen worden sein, ehe ihm Bargeld, Handy und sein Fahrrad gestohlen wurden.

Der Grazer hatte am Sonntag gegen 3.00 Uhr Früh ein Lokal in der Grazer Mondscheingasse verlassen. Er selbst gibt an, alkoholisiert gewesen zu sein und daher sein Fahrrad vor sich her geschoben zu haben, als sich ihm zwei Männer in den Weg stellten.

Mit Fahrrad geflüchtet

Das Duo habe den Grazer daraufhin ausgeraubt - unter anderem sei dem Opfer laut Polizei das Handy aus der Hand gerissen worden sein. Als der 27-Jährige es zurückfordern wollte, schlugen die Männer dem Opfer ins Gesicht und stießen ihn zu Boden. Dabei wurden dem Mann auch Bargeld und ein Schlüssel gestohlen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Fahrrad des 27-Jährigen, der bei dem Vorfall verletzt wurde.

Mögliche Zeugen gesucht

Nach Angaben des Opfers handelte es sich bei den Tätern um zwei junge Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren. Ihre Größte schätzte das Opfer auf bis zu 172 Zentimeter. Beide Männer tragen nach Auskunft des 27 jährigen schwarze kurze Haare. Einer der Täter soll zum Zeitpunkt der Tat einen hellen Pullover und eine beige Jeans getragen haben. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise.