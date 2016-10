18-Jähriger wegen Schafschächtung verurteilt

Zu einem Monat bedingter Haft ist am Montag ein junger Grazer verurteilt worden, der drei Schafe illegal geschächtet haben soll. Seine Mutter, die dabei gewesen sein soll, muss laut Gericht gemeinnützige Arbeit leisten.

Der 18-Jährige hatte gemeinsam mit seiner Mutter die drei Tiere auf einem Hof im oststeirischen St. Margarethen an der Raab im Bezirk Weiz mit einem Kehlschnitt getötet und ausbluten lassen - mehr dazu in Grazer schächtete Schafe in Oststeiermark (14.7.2016).

Schafen Augen zu gehalten

Hintergrund der Tat war, dass die Familie des Beschuldigten die Genesung des Vaters feiern und deswegen drei Tiere opfern, schlachten und essen wollten. Die Schafe selbst hatte der Lehrling mit türkischen Wurzeln über das Internet von einem Schafbauern bezogen, auf dessen Hof er sie auch gleich tötete.

Wie, schilderte der angeklagte Grazer am Montag vor Gericht im Detail: „Ich legte sie auf den Boden und meine Mutter hielt die Beine hinten fest. Dann sagte ich einen Spruch aus dem Koran und hielt den Schafen die Augen zu.“ Zwei bis drei Minuten habe es gedauert, bis die Tiere tot waren. Anschließend habe er den Tieren auch den Kopf abgetrennt, ehe sie im Wagen verladen wurden.

Vom Tierschutzgesetz nichts gewusst

Der Angeklagte will nicht gewusst haben, dass man die Schafe so nicht schlachten darf. Vom Tierschutzgesetz habe er erst bei der Polizei erfahren. Gelernt habe er das Schächten von seinem Onkel in der Türkei. Die mitangeklagte Mutter, seit 16 Jahren Österreicherin, sah zwar ein, dass es besser gewesen wäre, die Schafe nicht zu schlachten - zugesehen habe sie aber nicht, sagte sie: „Ich habe Angst vor Blut.“

Lieber Geldstrafe als Arbeit

Der 18-Jährige wurde vom Gericht zu einem Monat bedingter Haft mit Probezeit verurteilt. Außerdem bekommt er ein Jahr lang eine Bewährungshilfe. Er nahm sein Urteil sofort an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig.

Seine Mutter muss binnen des nächsten halben Jahres 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten - ein Vorschlag, den die Frau aber erst mit ihrem Mann besprechen und zunächst gar nicht annehmen wollte. Sie wolle lieber eine Geldstrafe und keine gemeinnützige Arbeit, meinte sie. „Das gibt es bei Tierquälerei nicht. Der Strafrahmen beträgt bis zu zwei Jahre Haft“, verschärfte die Richterin die Gangart. Letzten Endes willigte die Beschuldigte ein und nahm die Diversion an.

Weiterer Vorfall bei Staatsanwaltschaft

Ein weiterer Fall von Tierschächtungen liegt derzeit noch bei der Grazer Staatsanwaltschaft. Im September wurden 79 Schafe - ebenfalls illegal und ohne Betäubung - auf einem oststeirischen Bauernhof geschächtet - mehr dazu in Fast 80 Schafe illegal geschächtet (15.9.2016). Die polizeilichen Ermittlungen sind vor kurzem abgeschlossen worden.