Erstes Studentenheim aus Holz in Leoben eröffnet

In Leoben ist am Montag das größte Studentenwohnheim Österreichs in Holzbauweise eröffnet worden. Der sogenannte „mine room“ auf dem Gelände des einstigen Hallenbades bietet 200 Personen Platz und hat 14 Millionen Euro gekostet.

Der Auftrag zur Errichtung des Heims kam vom Österreichischen Austauschdienst des Wissenschaftsministeriums (ÖAD) und so soll das Haus künftig vor allem internationalen Studierenden der Montanuniversität Leoben Platz bieten.

Auch Platz für Professoren

Immerhin studiere bereits jeder sechste Studierende, der über das Erasmus-Programm nach Österreich kommt, an einer steirischen Hochschule, sagt Günther Jedliczka vom ÖAD. Platz im neuen Wohnhaus sei aber auch für Lehrpersonal, ergänzt Stefan Zotti, ebenfalls vom ÖAD: „Das Haus ist auch für Professoren gedacht, das heißt, auch wenn jemand mit seiner Familie kommt, auch mit Kindern, können sie natürlich hier wohnen.“ Platz gibt es für rund 200 Personen auf einer Gesamtnutzfläche von rund 6.000 Quadratmetern.

OeAD-Wohnraumverwaltungs GmbH/Thomas Lebinger

Grüner Strom und gutes Klima

Das besondere aber ist, dass das gesamte Gebäude in Niedrigenergiebauweise und nach neuesten architektonischen und ökologischen Standards gebaut worden ist. So wurden im Haus etwa 1.900 m³ Holz verbaut, die in Einzelkomponenten in der Oststeiermark vorgefertigt und dann in einer Bauzeit von elf Monaten in Leoben zusammengebaut wurden.

388 Photovoltaikmodule liefern die elektrische Energie. Mit der auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage spare man jährlich 30 Tonnen CO² ein, heißt es seitens des Austauschdienstes. Damit könnten ein Jahr lang 50 Elektroautos betrieben oder 25 Einfamilienhäuser mit Strom versorgt werden. Grüne Wände an den Südfassaden sollen dagegen für Kühlung und die nötige Luftbefeuchtung sorgen. Und das soll den Betreibern zufolge letztlich auch unter den Studenten für ein gutes Klima sorgen.