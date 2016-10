CETA eines der Kernthemen im Landtag

Im Grazer Landhaus hält am Dienstag die internationale Wirtschaftspolitik Einzug: In einer Dringlichen Anfrage der Grünen an Landeshauptmann Schützenhöfer (ÖVP) geht es um die steirische Haltung zum Freihandelsabkommen CETA.

In einer von insgesamt zwei Dringlichen Anfragen am Dienstag wollen die Grünen von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wissen, ob das Nein der Landeshauptleutekonferenz zu CETA auch weiterhin gelte - mehr dazu in Landeshauptleute gegen CETA-Ratifizierung (salzburg.ORF.at, 11.5.2016).

Zweifel an CETA ausgeräumt?

Unter anderem wurde von den Landeshauptleuten befürchtet, dass die bestehenden hohen Qualitätsstandards Österreichs durch das Abkommen aufgeweicht würden. Diese Bedenken versuchte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) zuletzt zu zerstreuen, indem er in einem Brief mitteilte, dass die Länderbedenken auf Basis des nun fertigen Vertrags ausgeräumt seien - so seien die Qualitätsstandards Europas auch für die Zukunft gesichert.

Nun wollen die steirischen Grünen wissen, ob der steirische ÖVP-Parteikollege Hermann Schützenhöfer das genauso sieht. Spannend wird aber auch sein, ob und wie sich die steirische SPÖ in Sachen CETA positionieren wird. Geplant ist die Dringliche Anfrage der Grünen am Nachmittag.

Budgetentwurf wird präsentiert

Außerdem wird Finanzreferent Michael Schickhofer (SPÖ) am Dienstag seinen Budgetentwurf für das kommende Jahr präsentieren. Das Landesbudget 2017 sieht eine Neuverschuldung von rund 305 Millionen Euro vor - das sei ein Defizit in einer Höhe, die man gerade noch akzeptieren könne, sagten die sogenannten Zukunftspartner SPÖ und ÖVP bei der Präsentation, vor allem zusätzliche Belastungen durch nicht vorhersehbare Entwicklungen hätten zu dieser Neuverschuldung geführt - mehr dazu in Budget 2017: Über 300 Mio. Euro neue Schulden (6.10.2016).

Ausführlich wird das Budget zwar erst bei einem eigenen Budgetlandtag im Dezember debattiert, eine Budgetdebatte light wird es aber sicher schon am Dienstag geben, lassen die Oppositionsparteien FPÖ, Grüne und KPÖ doch kein gutes Haar am vorliegenden Entwurf.

Dringliche an Soziallandesrätin

In einer zweiten Dringlichen Anfrage, die Dienstagnachmittag auf dem Programm steht, soll schließlich auch Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) befragt werden. Dabei geht es um die Benachteiligung von Studierenden durch die neue Wohnunterstützung des Landes - mehr dazu in Wohnunterstützung Neu: Lösungen für Härtefälle (2.9.2016).

