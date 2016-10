Neue Biogasanlage versorgt steirisches Gas-Netz

Im südsteirischen Straß ist am Dienstag eine europaweit einzigartige Biomethan-Anlage präsentiert worden, die aus Klärschlamm Biogas in Erdgasqualität gewinnt. Fließen soll die Öko-Energie ins Gasnetz der Energie Steiermark.

Viele Naturgasanlagen wandeln das erzeugte Biogas in Strom um. Die am Dienstag in Straß bei Leibnitz präsentierte Anlage dagegen „veredelt“ das gewonnene Gas zu Erdgas.

Mehr Gas durch organische Abfälle

Neben Klärschlamm werden bei der Biogasgewinnung zusätzlich auch sogenannte Co-Fermente verwendet. „Das sind organische Abfälle beispielsweise von Schlachtbetrieben, der Lederproduktion oder Fettabscheiderinhalte“, erklärt Edmund Kohl, Geschäftsführer der Naturgas GmbH, die die Anlage betreibt und im Eigentum des Abwasserverbandes Leibnitzerfeld-Süd steht.

Durch diese Zugabe zum Klärschlamm könne die bis zu zehnfache Mensche an Biogas erzeugt werden, heißt es. Die Rede ist von bis zu 7.000 Kubikmetern.

Das Luftbild

Bio-Energie für steirisches Gasnetz

Gas, dass für die nächsten 20 Jahre in das Gasnetz der Energie Steiermark fließen soll, womit die Naturgasanlage in Straß die erste Biomethan-Anlage sei, die für das öffentliche Erdgasnetz produziert, so Kohl: „Für uns war wichtig, das neben der ökologischen auch die wirtschaftliche Effizienz gegeben ist. Dafür sind - neben der innovativen Technik - der für 20 Jahre abgeschlossene Liefervertrag mit der Energie Steiermark eine wesentliche Basis“, schildert der Geschäftsführer.

Umgekehrt profitiere auch die Energie Steiermark, sagt Vorstand Christian Purrer: „Mit dieser Partnerschaft erhöhen wir unseren Anteil an reiner Öko-Energie im Gassektor.“

Vollbetrieb ab Sommer 2017

12 Millionen Kilowatt pro Stunde soll die Naturgasanlage jährlich ins das Netz einspeisen. Naturgasmengen, mit denen man die gesamte Bezirkshauptstadt Leibnitz mit Gas versorgen könnte, hieß es am Dienstag.

Im Frühjahr 2017 soll auf dem Areal der Anlage außerdem eine Gas-Tankstelle entstehen, an der die Kommunal-Fahrzeuge der Mitgliedsgemeinden - das sind Ehrenhausen an der Weinstraße, Gabersdorf, Gamlitz, Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß-Spielfeld - gratis tanken können. Im Sommer des nächsten Jahres soll die Naturgasanlage dann offiziell in Vollbetrieb gehen. Insgesamt wurden 12,5 Millionen Euro in das Projekt investiert.

Links: