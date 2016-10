LKH Graz: Herzklappen-OP mit nur einem Schnitt

Ein kleiner Schnitt soll künftig eine Operation am offenen Brustkorb ersetzen. Diese bahnbrechende Methode für den Einsatz von Herzklappen hat - nach erfolgreicher erster OP - am Dienstag das LKH Graz vorgestellt.

Herbert Hohnhold war der erste Patient, dem am LKH Graz und auch weltweit nach der neuen Technik eine neue Herzklappe eingesetzt worden ist.

Nur ein kleiner Schnitt nötig

Bisher waren in so einem Fall größere Operationen notwendig, mit der neuen Methode kann jetzt schneller und für den Patienten schonender operiert werden, erklärt der Leiter der klinischen Herzchirurgie, Otto Dapunt: „Es handelt sich um die Implantation einer Aorten-Klappenprothese über einen ganz kleinen Schnitt oberhalb des Brustbeines, der nur drei Zentimeter lang ist. Das Besondere daran ist, dass nirgendwo der knöcherne Brustkorb geöffnet wird.“

Schnellere Genesung möglich

Dadurch verläuft auch die Genesung für den Patienten relativ schnell ab, sagt Dabund: „Er kann schneller mobilisiert werden, die Rehabilitation ist kürzer.“ Und so ist auch die Operation an Herbert Hohnhold posiiv verlaufen, bereits einen Tag nach der OP konnte er das Spital wieder verlassen. Mittlerweile kann er sogar wieder Autofahren.

Dem Kardiologen des LKH Graz zufolge sollen künftig weitere Behandlungen nach dieser Methode folgen: „Wenn wir annehmen, wir hätten die Methode so perfektioniert, dass sie für das Gros der Patienten anwendbar ist, dann würde sie sicher etwa die Hälfte der Patitenen betreffen.“ Von knapp 400 Operationen an Aortenklappen am Grazer LKH könnten dann also 200 Personen mit der neuen Methode und damit schneller und schonender versorgt werden.

