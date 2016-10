Pumpenspezialist Bauer: Werk in Brasilien

Der weststeirische Pumpenspezialist Bauer hat in Brasilien ein neues Werk eröffnet: Ab sofort werden hier Beregnungsanlagen für eine Gesamtfläche von rund 20.000 Hektar pro Jahr produziert.

Das Werk „Bauer do Brazil“ in Sao Joao da Boa Vista - etwa 200 Kilometer nördlich von Sao Paulo - hat eine Fläche von rund 37.000 Quadratmetern. Bereits vor 20 Jahren hatte Bauer mit Hauptsitz in Voitsberg im Süden Brasiliens eine kleine Produktionseinheit in Betrieb genommen - mit der neuen Fabriksanlage sei nun der „Grundstein für eine flächendeckende Versorgung Brasiliens mit modernen Beregnungsanlagen“ gelegt.

Inmitten großer Anbaugebiete

Die Wahl des Standorts fiel auf Sao Joao da Boa Vista, da es inmitten von ausgedehnten landwirtschaftlichen Anbauflächen und in unmittelbarer Nähe zu den großen Anbaugebieten Mato Grosso, Goias, Minas Gerais sowie dem Zukunftsmarkt Bahia liegt. Aufgrund der im Großraum Campinas angesiedelten Industriebetriebe seien sowohl das Niveau der Arbeitskräfte als auch die Infrastruktur gut entwickelt.

Vergrößerung jederzeit möglich und geplant

In der Fabrik werden ab sofort Pivot-Anlagen für die Beregnung einer Gesamtfläche von 14.000 Hektar pro Jahr sowie sogenannte Rainstar-Trommelberegnungsmaschinen für 5.000 Hektar pro Jahr produziert; der Standort sei aber so konzipiert, dass jederzeit eine Verdoppelung des Ausstoßes realisiert werden kann. Ebenso ist vorgesehen, in einer weiteren Ausbaustufe Geräte für die sogenannte Waste-Water-Sparte mit Separation sowie Pump- und Rührtechnik herzustellen.

Das Unternehmen erwarte sich mit dem Standort auch Exportgeschäfte in die umliegenden Nachbarländer des Mercosul-Raumes. Erst im Vorjahr hatte das Unternehmen in Feuerland in Chile die südlichste Beregnungsanlage der Welt errichtet - mehr dazu in Steirische Beregnungsanlage für Feuerland (7.12.2015).

