22-Jährige nach Tablettenkonsum in Lebensgefahr

In einem lebensbedrohlichen Zustand ist am Dienstag eine 22 Jahre alte Steirerin ins LKH Graz-West eingeliefert worden. Die Frau hatte laut Polizei eine größere Menge an Tabletten in Kombination mit Alkohol zu sich genommen.

Die 22-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte laut Polizei in ihrer Wohnung mehrere Beruhigungstabletten genommen und eine größere Menge Alkohol getrunken - das war Montagnachmittag, danach hatte sie sich hingelegt und war eingeschlafen.

Atmung war bereits schwer

Erst in der Nacht auf Dienstag - also Stunden später - fielen dem Freund die „gesundheitlichen Probleme“ der 22-Jährigen auf: Weil es ihm nicht gelang, seine Freundin zu wecken, alarmierte er die Rettung - zu diesem Zeitpunkt atmete die junge Frau nur noch schwer und war bereits in einem kritischen Zustand. Sie wurde stationär im LKH Graz West aufgenommen.

Cannabis-Anlage sichergestellt

In der Zwischenzeit durchsuchte die Polizei die Wohnung des Pärchens - dabei stießen die Beamten auf eine Cannabis-Anlage: Neun Pflanzen wurden sichergestellt.