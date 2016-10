Vandalismus und Raubüberfall im Murtal geklärt

Im Murtal ist ein 27 Jahre alter Kärntner gefasst worden, der in mehreren Gemeinden unter anderem Straßenpflöcke ausgerissen und den Türöffner einer Polizeistation beschädigt haben soll. Auch ein Überfall soll auf sein Konto gehen.

Laut Polizei ist der 27-Jährige über mehrere Tage hinweg durch mehrere Gemeinden des Murtals gezogen, um dort offenbar seiner Zerstörungswut freien Lauf zu lassen.

Straßenleitpflöcke ausgerissen

Erstmals sichtbar wurde der Vandalismus im Ortsgebiet von Eppenstein, wo der Verdächtige auf der Bundesstraße zwei Straßenleitpflöcke aus der Erde gerissen hatte. Nur einen Tag später brach der 27-Jährige laut Polizei in Weißkirchen und in Knittelfeld zwei Zeitungskassen auf, in Weißkirchen beschädigte er außerdem den Türöffner der Polizeiinspektion und stahl eine Kennzeichentafel.

Wachbeamten mit Stein attackiert

Schließlich versuchte der 27-Jährige in Knittelfeld auch noch einen 60 Jahre alten Wachdienstbeamten auszurauben. Um ihn zu überwältigen griff der Verdächtige zu einem zehn Zentimeter großen Stein und schlug diesen gegen den Kopf des 60-Jährigen. Dieser wurde dadurch schwer verletzt und musste ins LKH Judenburg eingeliefert werden. Der 27-Jährige flüchtete beutelos.

Alkohol und Geldmangel als Motiv

Der laut Polizei schon mehrfach vorbestrafte Verdächtige aus dem Bezirk Wolfsberg in Kärnten konnte nach einer sofort eingeleiteten Fahndung schließlich verhaftet werden. Bei den folgenden Einvernahmen zeigte sich der 27-Jährige geständig. Bei seinen Taten sei er stets alkoholisiert gewesen, so die Polizei. Das Motiv seines Überfalls sei eigenen Angaben zufolge Geldmangel gewesen.