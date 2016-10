Fünf Verletzte nach Säureunfall in Kapfenberg

Mehrere Verletzte hat am Dienstag ein Säureunfall bei Böhler Edelstahl in Kapfenberg gefordert. Zu dem Unfall war es in der Beizerei des Werks gekommen. Auslöser dürfte eine chemische Reaktion gewesen sein.

Laut Polizei waren drei Arbeiter und zwei Monteure im Alter zwischen 28 und 50 Jahren am Dienstag damit beschäftigt, eine Natriumlauge in die Beizanlage des Kapfenberger Werks zu füllen. Dabei - so die erste Vermutung - dürfte es zu einer chemischen Reaktion mit Putzmitteln gekommen sein, heißt es bei der Polizei.

ORF

Trotz Schutzausrüstung verletzt

Trotz Schutzbrille und entsprechender Ausrüstung kamen einzelne Körperstellen der Arbeiter in Berührung mit der Säure und wurden verletzt. Laut Polizei waren die Verletzungen aber nur so gering, dass die Betroffenen nach ärztlicher Versorgung das Spital wieder verlassen konnten, mit Ausnahme eines Arbeiters, der sich bei der Flucht vor der Säure am Beim verletzte.

Keine Gefahr für die Umwelt

Eine Gefahr für die Umwelt habe es durch den Unfall zu keinem Zeitpunkt gegeben, so die Beamten. Trotzdem will Böhler Edelstahl der Sache genau auf den Grund gehen. Der genaue Hergang der Geschehnisse werde noch von Sachverständigen und von der zuständigen Betriebsleitung untersucht, heißt es.