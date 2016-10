Container als Starthilfe für Jungunternehmer

In Graz ist am Dienstag ein neues Projekt vorgestellt worden, das vor allem Jungunternehmern helfen soll, sich möglichst günstig an einem guten Standort einzumieten: Statt Büros und Lagerflächen werden dafür Container bereitgestellt.

In der Grazer Puntigamerstraße, wo derzeit am Südgürtel gebaut wird, soll künftig ein ganzes Dorf an Containern entstehen - so die Idee der mittlerweile 88 Jahre alten Unternehmerlegende Karl Schwarzl, der in dieses Projekt zwölf Millionen Euro investiert.

4,50 Euro pro Quadratmeter

Mit der Errichtung der Container, die eine Gesamtnutzfläche von 10.000 Quadratmetern aufweisen, will er vor allem Unternehmensgründern die Möglichkeit bieten, vergleichsweise günstig zu einem autobahnnahen Standort mit flexibler Größenauswahl zu kommen: Der Nettoquadratmeter-Preis wird mit 4,50 Euro beziffert. Ein weiterer Vorteil für den Unternehmer sei, „dass er diese Miete steuerlich voll absetzen kann“, womit laut Schwarzl ein Start ohne großen Kredit möglich sei.

Eröffnung Mitte November

Die so genannten „Flexboxes“ können als Lager- und Logistikflächen genauso angemietet werden wie als flexibles Büro. Pro 200 Quadratmeter Fläche stehen alle wesentlichen Anschlüsse zur Verfügung stehen, sämtliche Bereiche des Gebäudes sind außerdem per Lkw zugänglich. Die ersten „Flexbox“-Mieter gibt es jedenfalls bereits, offiziell eröffnet werden soll das Jungunternehmer-Projekt Mitte November.