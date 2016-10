Prozessstart rund um vertauschte Babys in Graz

Am Zivilgericht in Graz beginnt am Mittwoch der Prozess rund um die angebliche Verwechslung zweier Babys am LKH Graz. Strafrechtlich ist der Fall zwar bereits verjährt, die Betroffenen fordern aber Schadenersatz.

Bekannt wurde der Fall Anfang des Jahres: Durch Zufall - bei einem Bluttest - hatte eine 25-jährige Frau bemerkt, dass sie mit ihrer vermeintlichen Mutter gar nicht verwandt ist - mehr dazu in Babys vertauscht: Nach 25 Jahren entdeckt (13.1.2016).

Fall weiter ungeklärt

Für die Mutter sei sofort klar gewesen, so sagt der Anwalt der Betroffenen, dass die Verwechslung der Babys nur in den ersten Tagen im Spital möglich gewesen sei. Das LKH Graz versuchte daraufhin alle 200 Frauen, die im selben Zeitraum entbunden hatten, über die Medien zu einem DNA-Test aufzurufen, um eine etwaige Verwechslung aufzuklären; aber nur meldeten sich, und keiner der Tests löste das Rätsel - mehr dazu in Babyverwechslung in Graz weiter ungeklärt (2.2.2016).

Streitwert von knapp 100.000 Euro

Da der Fall strafrechtlich schon verjährt ist und die Frau und ihre Mutter zu keiner Einigung mit dem LKH gekommen sind, klagt die Familie nun Schadenersatz ein - mehr dazu in Forderungen nach Babyverwechslung (20.7.2016). Ab Dienstag muss sich das Grazer Zivilgericht damit befassen, ob diese Forderung auch zu Recht besteht, also ob das LKH Graz für die Vertauschung der Babys verantwortlich ist oder nicht - laut LKH Graz beläuft sich der Streitwert auf knapp 100.000 Euro.

Laut LKH keine Beweise

Bis zuletzt beharrte man seitens des Spitals auf dem Standpunkt, dass es keine Beweise dafür gebe, dass das Baby im Krankenhaus vertauscht wurde, weshalb auch keine Haftung übernommen werden müsse. Der Anwalt der Familie entgegnete darauf, dass die Mutter bei der Geburt in Vollnarkose gelegen sei und der Vater nach den damaligen Regeln gar nicht bei der Enbindung dabei sein hätte dürfen - die Eltern also ihr Kind überhaupt erst einige Zeit nach der Geburt erstmals gesehen hätten.