Wort des Jahres 2016 gesucht

Die Uni Graz sucht wieder das Wort des Jahres: Bis 25. Oktober können via Internet Vorschläge eingereicht werden. Im Vorjahr siegte „Willkommenskultur“, „Besondere bauliche Maßnahmen“ war das Unwort des Jahres 2015.

„Willkommenskultur“ beschreibe „Einstellungen und Handlungen, die angesichts des Leids von Kriegsflüchtlingen helfen, dass diese wieder ein Leben in Sicherheit und Freiheit führen können“, erläuterte die Fachjury unter Leitung von Rudolf Muhr von der Forschungsstelle Österreichisches Deutsch der Universität Graz die Wahl im vergangenen Jahr. Zum Unwort „Besondere bauliche Maßnahmen“ sagte Muhr: „Dieser Euphemismus aus dem Munde der derzeitigen Innenministerin (damals Johanna Mikl-Leiter, ÖVP, Anm.) ist der direkte Gegenbegriff zum Wort des Jahres. Er meint in Wirklichkeit einen kilometerlangen Zaun an der slowenischen Grenze.“ - mehr dazu in „Willkommenskultur“ Wort des Jahres 2015 (3.12.2015).

Besondere sprachliche Qualität

Auch in diesem Jahr ist die Uni Graz aber nicht nur auf der Suche nach dem Wort und dem Unwort des Jahres, sondern auch nach dem Ausspruch bzw. dem Satz, der besonders positiv bzw. besonders negativ aufgefallen ist, sowie nach dem Jugendwort des Jahres.

Bei den Einsendungen muss es sich um Wörter bzw. Aussprüche handeln, die im Jahr 2016 bedeutend waren und im öffentlichen Leben des Landes häufig verwendet wurden; sie müssen außerdem durch besondere sprachliche Qualitäten glänzen.

Kür am 9. Dezember

Bis 25. Oktober können Vorschläge eingesandt werden. Eine Jury unter der Leitung von Rudolf Muhr vom Institut für Germanistik in Graz wählt dann aus den Kandidatenwörtern aus. Ab dem 27. Oktober findet die eigentliche Wahl statt, und am 9. Dezember werden Sieger und Verlierer bekanntgegeben.

Link: