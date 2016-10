Jelinek-Inszenierung bei „steirischer herbst“

Kaum ist der „steirische herbst“ 2016 vorbei, da gibt die Festival-Leitung schon erste Einblicke in das Programm von 2017: Elfriede Jelineks „Die Kinder der Toten“ wird als filmisch-performative Inszenierung zu erleben sein.

Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin hat ihren Roman „Die Kinder der Toten“ für eine Umsetzung durch das amerikanische Performance-Kollektiv Nature Theatre of Oklahoma freigegeben, teilte die Festival-Leitung am Mittwoch mit. Die Produktion wird 2017 an Originalschauplätzen des Buches in der Obersteiermark rund um Neuberg und Mariazell umgesetzt.

„Des Textes einzige Chance“

„Ich bin sehr glücklich, dass das ‚Kinder der Toten‘-Projekt mit dem Nature Theater of Oklahoma zustande kommt. Ich weiß einfach, dass die das toll machen werden. Und ich würde den Text auch niemandem sonst anvertrauen, also ist das seine Chance, des Textes einzige Chance“, wird Jelinek dazu zitiert.

Im Jahr 2017 feiert „steirischer herbst“ sein 50. Jubiläum. Einerseits soll es eine Rückschau auf die Entwicklung des europaweit ersten Festivals für moderne Kunst werden, es gehe aber auch um neue Ideen und Visionen, wohin sich die junge zeitgenössische Kunst und ihre Ausdrucksformen entwickeln könnten, heißt es von den Veranstaltern.