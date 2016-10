Symposium zur Zukunft der Republik

Mit „Österreich 22“ findet am Donnerstag und Freitag in Graz ein Symposium zur Zukunft der Republik statt. Es gehe dabei um Impulse und Denkanstöße, die sich positiv auf die Entwicklung Österreichs auswirken sollen, so die Initiatoren.

Der Titel der Veranstaltung bezieht sich einerseits auf kurzfristig notwendige Reformen bis 2022, erläuterte der steirische Landeshauptmann und Initiator Hermann Schützenhöfer (ÖVP) im Begleitheft, und andererseits auch auf das Bild Österreichs bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Es gehe darum, „wenigstens einige nachhaltig wirkende Impulse und Denkanstöße zu geben“. Aus dem Symposium solle auch ein Thesenpapier entstehen, die Auswirkungen der Vorschläge sollen auch überprüft werden.

„Was ist der USP Österreichs“

Zu den Themenbereichen Identität, Wirtschaftspolitik, Migration, Bildung und Wissenschaft sowie Kunst und Kultur diskutieren in der Aula der Alten Universität unter anderem ÖVP-Staatssekretär Harald Mahrer, der steirische Landes-Vize Michael Schickhofer (SPÖ), der frühere EU-Kommissar Franz Fischler, Schriftstellerin Barbara Frischmuth und der bildende Künstler Erwin Wurm.

Die Fragen reichen von „Was ist der USP Österreichs?“ über „Hat die Neutralität noch einen Sinn oder ist sie eine weitere österreichische Lebenslüge?“ bis zu „Wann wird es den nächsten österreichischen Nobelpreisträger geben?“.

Verblüffung über Ansehen der EU in Österreich

In den schon vorab veröffentlichten schriftlichen Beiträgen pocht etwa der Unternehmer und Ex-SPÖ-Finanzminister Hannes Androsch auf eine umfassende Bildungsreform und mehr Mittel für Universitäten und Forschung. Tschechiens früherer Außenminister Karl Schwarzenberg gibt sich verblüfft über die Einstellung der Österreicher zur EU angesichts dessen, was sie ihnen wirtschaftlich gebracht habe: „Anstatt, dass die Österreicher begeisterte Vorkämpfer wären, (...) raunzen sie die ganze Zeit und beklagen sich über die Europäische Union.“

Taten statt Worte fordert der steirische Agrarlandesrat Johann Seitinger (ÖVP) in seinem Beitrag: „Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem“, beklagt der Politiker. „Dabei leisten wir uns auch noch den Luxus, so zu tun, als hätten wir zur Erneuerung beliebig viel Zeit: Ob Steuern, Gesundheit, Pensionen, Altersproblematik, Bildung - zu hören sind vor allem die Stimmen privilegierter Interessensgruppen oder essig-saurer Bedenkenträger.“