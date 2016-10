Stahl Judenburg investiert in Sicherheit & Umwelt

Mit 450 Mitarbeitern ist Stahl Judenburg der größte Arbeitgeber in der Region. Vier Millionen Euro werden jetzt in die Sicherheit der Mitarbeiter und in den Bereich Umweltschutz und Energie investiert.

Bis jetzt mussten die Mitarbeiter das auf mehr als 1.100 Grad erhitzte Vormaterial in der Walzstraße händisch drehen und bewegen - eine Tätigkeit, die trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen sehr gefährlich war. Jetzt wird die Betriebssicherheit erhöht, indem diese Tätigkeiten von einer eigenen Hightech-Anlage durchgeführt werden, sagt Stahl-Judenburg-Geschäftsführer Thomas Krenn.

Mehr Sicherheit für Mitarbeiter

„Das ist eine Anlage, die international ihresgleichen sucht. Wir setzen hier Technologien ein, die gängig sind, aber in diesem Verband ist es eine nahezu einzigartige Anlage. Damit haben wir es geschafft, die Arbeitssicherheit in diesem Bereich des Werkes zu erhöhen“, so Krenn. Für diese Anlage wird rund eine Million Euro ausgegeben.

Arbeitsplätze in Judenburg absichern

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt ist der Bereich Umweltschutz und Energie: So wird mit einem neuen Wärmewandler der Energieüberschuss aus dem Werk für die betriebsinterne Fernwärme genutzt. „Wir nutzen die Überschussenergie unseres zentralen Hitzeaggregates, die wir als Überschuss sonst in die Luft verschleudern würden, um unser zentrales Fernwärmesystem zu bedienen. Wir schaffen es damit, innerhalb eines Jahres 400 Tonnen CO2 zu sparen. Das entspricht gut 60 obersteirischen Haushalten“, rechnet der Geschäftsführer vor.

Insgesamt investierte man bei Stahl Judenburg in den letzten fünf Jahren 30 Millionen Euro in den Standort - damit soll in Zeiten, die gerade für die Stahlindustrie schwierig sind, ein ermutigendes Zeichen gesetzt und Arbeitsplätze abgesichert werden, so Krenn.

