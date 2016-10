Zeltweg: Bau der Verhüttungsanlage wackelt

Nach jahrelangen Verfahren hat die Firma Minex einen positiven UVP-Bescheid für den Bau einer Verhüttungsanlage in Zeltweg. Es gibt allerdings neuerlich Einsprüche, die zu einem Scheitern des 80-Millionen-Projektes führen könnten.

Die Firma Minex will mit ihrem Partner, der bayrischen Refratechnik-Gruppe, am Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks Zeltweg eine Verhüttungsanlage errichten. In dieser soll Erz aus dem rund 20 Kilometer entfernten Steinbruch Perg verarbeitet werden.

70 neue Dauerarbeitsplätze

Das Investitionsvolumen für das Projekt liegt bei rund 80 Millionen Euro, mit Inbetriebnahme sollen 70 neue Dauerarbeitsplätze geschaffen werden. Im Oktober 2014 wurden von Minex die Unterlagen für die Umweltverträglichkeit-Erklärung eingereicht, zwei Jahre später stellte das Land den positiven UVP-Bescheid aus.

Da der positive Bescheid nun aber neuerlich beeinsprucht wurde, steht das Projekt an der Kippe, sagt Heinz Brunold von Minex: „Wenn sie überlegen, dass wir bereits 4,3 Millionen Euro ausgegeben haben für die Projektentwicklung, davon gut zwei Drittel rein auf das Behördenverfahren entfallen, so werden sie verstehen, dass die Geduld durchaus schon strapaziert ist.“

Aufstiegshilfe für Fische ab 2022 geplant

Vor allem der Einspruch der Umweltanwältin wegen der Einleitung der Abwässer sei nicht nachvollziehbar, da sie in das gesamte Verfahren eingebunden gewesen sei: „Sie schließt sich da der Meinung eines deutschen Experten an, dass hier eine Naturverträglichkeitsprüfung nachzuführen wäre. Die Experten des Landes sind dieser Meinung nicht.“

Für eine Verzögerung sorgt aber auch der Einspruch der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes gegen den Bescheid des Landes: Sie fordert, dass die Neuerrichtung einer Fischaufstiegshilfe bereits 2018 und nicht wie im Bescheid festgelegt erst 2022 fertiggestellt sein muss.

Geplanter Baustart nicht mehr realisierbar

Für Brunold sind die Einsprüche unverständlich, da im Zuge des Genehmigungsverfahrens alle Umweltauflagen erfüllt werden konnten: „Wir können also vorweisen, dass es ein Verfahren ist, dass alle Umweltnormen zum Teil bedeutend unterschreitet. Sonst hätte die mit äußerster Akribie vorgehende steirische Umweltbehörde uns auch nicht einen positiven Bescheid ausfolgen können.“

Die nächste Instanz im Genehmigungsverfahren ist nun das Bundesverwaltungsgericht in Wien. Da die Einsprüche aber aufschiebende Wirkung haben, ist der geplante Baustart 2017 nicht mehr realisierbar und eine Umsetzung laut Minex immer unwahrscheinlicher.

Link: