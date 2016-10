Runderneuerte Obersteirische Molkerei eröffnet

In den letzten drei Jahren hat die Obersteirische Molkerei (OM) rund 30 Millionen Euro in neue Reiferäume sowie die Erneuerung der Käserei investiert. Am Freitag wurde die runderneuerte OM in Knittelfeld offiziell eröffnet.

Im Juni 2013 wurde mit dem Bau des ersten Reiferaums in Spielberg begonnen, im Jänner dieses Jahres folgte der zweite, parallel dazu wurde seit April 2015 mit der Erneuerung der Käserei sowie der gesamten Infrastruktur in Knittelfeld begonnen - mehr dazu in Obersteirische Molkerei baut Käsewerk um (11.04.2015).

Im heurigen Jahr verarbeitet die OM rund 160 Millionen Kilogramm Milch, die von 1.550 Bauern angeliefert wird. Um diesen Milchbauern auch in Zukunft als stabiler Verarbeitungspartner zur Verfügung zu stehen, seien die Investitionen in der Höhe von 30 Millionen laut OM-Geschäftsführer Friedrich Tiroch notwendig gewesen.

„Werden wesentlich rationeller und emissionsärmer“

Der Um- und Neubau ist für Tiroch vor allem auch im Sinne der Nachhaltigkeit erforderlich: „Wir wollen die Zukunft in der eigenen Region meistern, indem wir uns von der Kapazität her erweitern, aber auch technisch vollständig erneuern, was auch dringend notwendig war - die Käserei stammt ja aus den 80er Jahren. Wir werden auch wesentlich rationeller und vor allem nach außen hin auch wesentlich emissionsärmer. Das heißt, es ist ein sehr nachhaltiger Betrieb geworden.“

Obersteirische Molkerei

Außerdem könnten damit auch die rund 180 Arbeitsplätze für die Zukunft abgesichert werden: „Wir haben in der Käserei durch die Rationalisierung der neuen Maschinen etwas weniger Mitarbeiter. Im Aufschnittbereich für Käse in Spielberg haben wir aber wesentlich mehr Mitarbeiter durch die steigenden Mengen. Hier lässt sich Automatisierung nur bis zu einem gewissen Grad betreiben, alles andere mündet dann in mehr Mitarbeiter“, so Tiroch.

Hohe Produktionssteigerung angestrebt

Durch die Investitionen und die dadurch geschaffenen modernen Anlagen könne aber auch die Produktivität gesteigert werden. Derzeit erzeugt die OM am Standort Knittelfeld beispielweise jährlich 6.000 Tonnen Käse. Durch den Um- und Neubau soll die Produktivität auf bis zu 8.000 Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Außerdem sei eine weitere Ausdehnung der Käserei möglich.

