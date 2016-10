Zielpunkt-Insolvenz: Stiftung erzielt erste Erfolge

Die Pleite der Handelskette Zielpunkt hat in der Steiermark Ende des Vorjahres 1.300 Menschen den Job gekostet. Für sie startete im Frühjahr eine Stiftung; drei Viertel der Abgänger haben mittlerweile wieder Arbeit gefunden.

Die Stiftung wurde im März von Arbeitsmarktservice, Land Steiermark und der Gewerkschaft ins Leben gerufen - mehr dazu in Zielpunkt: Steirische Arbeitsstiftung startet (21.03.2016). Seitdem sind 88 ehemalige Zielpunkt-Mitarbeiter eingestiegen - 87 Frauen und ein Mann. 25 Teilnehmer haben die Stiftung bereits verlassen, 19 von ihnen konnten auf dem Arbeitsmarkt weiterermittelt werden.

Von der Berufsorientierung zur Fortbildung

Die Leiterin der Stiftung der steirischen Zentren für Ausbildungsmanagement (ZAM), Elisabeth Auffinger, spricht von einer Erfolgsquote: „Das sind 76 Prozent Erfolgsquote, das finde ich sehr gut, vor allem jetzt am Anfang. Zwölf davon sind direkt aus der Berufsorientierung in ein vollversichertes Dienstverhältnis gegangen, drei schon aus der Aus- und Weiterbildung und vier Frauen aus der aktiven Arbeitssuche.“

APA/Herbert Pfarrhofer

Die Stiftung besteht aus drei Modulen. Am Beginn steht die sechswöchige Berufsorientierung, die bereits zwölf Stiftungsteilnehmern einen neuen Arbeitsplatz gebracht hat: „Dort werden die Personen, die in die Stiftung einsteigen, gezielt darauf geschult, wie es auf dem Arbeitsmarkt ausschaut, was die Perspektiven sind. Dann entwickelt sich in dieser Zeit auch der Bildungsplan, weil es ja um Weiter- und Höherqualfizierung gehen soll, das ist das nächste Modul, die Aus- und Weiterbildung, die dauert im Durchschnitt zwölf Monate.“

Aktive Arbeitssuche als drittes und letztes Modul

Die Art der Aus- und Weiterbildung geht in Richtung Büro, Pflegehilfe, Kosmetik, Fußpflege und Nageldesign. Wer nach den beiden Modulen Berufsorientierung und Aus- und Weiterbildung noch keinen Arbeitsplatz gefunden hat, kann das dritte und letzte Modul in Anspruch nehmen, die aktive Arbeitssuche.

Dieses Modul dauert maximal 14 Wochen, hier geht es hauptsächlich um Arbeitsplatzrecherche, Bewerbungstrainings und Motivationsschreiben. Wer in die Stiftung einsteigen will, kann das noch bis Jahresende tun - Präsenzdiener und Mütter in Karenz auch darüber hinaus.