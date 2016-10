Tischlerei Kaindlbauer bei Graz insolvent

Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Freitagvormittag bekanntgegeben hat, ist die Tischlerei Kaindlbauer in Nestelbach bei Graz zahlungsunfähig. Elf Mitarbeiter sind betroffen, der Betrieb soll aber fortgeführt werden.

Mit Passiva von fast einer Million Euro musste das vor 85 Jahren gegründete Tischlereiunternehmen nun Insolvenz anmelden. Grund für die Zahlungsunfähigkeit ist laut KSV zum einen die Übersiedelung des Unternehmens von Feldkirchen nach Nestelbach vor zwei Jahren; der Umsatz sei damals um ein Viertel eingebrochen. Zum anderen seien die Bauaufträge österreichweit generell zurückgegangen.

Fortführung angestrebt

Zudem haben sich aufgrund der wachsenden Konkurrenz die Gewinnspannen verringert und bei den Kunden die Zahlungsziele verlängert. Die Tischlerei hatte laut KSV auch immer wieder Forderungsausfälle erlitten.

Der Betrieb strebt nun eine Fortführung an; am Freitag wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent. Die Tischlerei Kaindlbauer handelt mit Waren aller Art, insbesondere mit Holz, Fenstern, Türen und Möbel.

