Radfahrerin auf Schutzweg niedergestoßen

Auf einem Schutzweg im Grazer Bezirk Puntigam ist Freitagmittag eine Radfahrerin von einem Pkw niedergestoßen worden. Die 78-Jährige aus Graz-Umgebung wurde schwer verletzt.

Gegen 11.30 Uhr war die 78-Jährige mit ihrem Fahrrad - verbotenerweise - auf dem Schutzweg in der Triesterstraße unterwegs. Bei Grünlicht wollte sie die Fahrbahn in Richtung Westen überqueren, als sie von einem 24-jährigen Pkw-Lenker aus Leibnitz übersehen wurde.

Radfahrerin schwer verletzt

Die 78-Jährige stieß daraufhin mit dem Pkw zusammen, kam zu Sturz und verletzte sich schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert. Auch in der Innenstadt und im Bezirk Gösting war es am Freitag zu zwei Unfällen mit Radfahrerinnen gekommen - mehr dazu in Radfahrerin mit Tram kollidiert - schwer verletzt (21.10.2016).