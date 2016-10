NEOS-Bundesgeschäftsführer zurückgetreten

Bei der NEOS-Mitgliederversammlung am Samstag in Graz hat Feri Thierry seine Funktion als Bundesgeschäftsführer zurückgelegt. Auch mit einer neuen Kampagne will Gründer Matthias Strolz NEOS in die Zweistelligkeit führen.

NEOS hat einen Wechsel an der Parteispitze vollzogen: Feri Thierry legte am Samstag seine Funktion als Bundesgeschäftsführer zurück. Seine Nachfolge tritt mit Anfang November der bisherige Klubdirektor im Nationalrat, Stefan Egger, an.

Thierry soll die Oppositionspartei jedoch laut Parteichef Matthias Strolz auch weiterhin beraten und unterstützen: „Ich glaube an dieses Projekt, ich glaube an die Erneuerung des Landes“, sagte der scheidende Bundesgeschäftsführer bei der Mitgliederversammlung nach der Bekanntgabe seines Rückzugs.

Wechsel seit längerer Zeit geplant

Vonseiten der Oppositionspartei hieß es, dass der Wechsel seit längerem geplant gewesen sei. Thierry war fünf Jahre lang Bundesgeschäftsführer. Egger als Klubdirektor im Parlament folgt der politische Direktor der Partei, Michael Schiebel.

Neu bei NEOS ist auch die Funktion des Generalsekretärs. Dieser soll noch am Samstag von Strolz vorgeschlagen und bei einer der kommen Vorstandssitzungen installiert werden.

APA/ERWIN SCHERIAU

„Wir bohren harte Bretter, wir bohren stark, wir bohren mit Leidenschaft, und jedes Brett ist irgendwann durch“, riet NEOS-Chef Matthias Strolz zum Durchhalten bis zur nächsten Wahl. Dass auch die Pinken mit einem vorzeitigen Ende der Legislaturperiode rechnen, legt die Präsentation einer Plakat- und Postkartenserie nahe: „Wir werden hier die größte Kampagne losfahren, die wir jemals als Bürgerbewegung gemacht haben“, so Strolz.

Pinke entscheiden sich für Zweitfarbe

Zweistelligkeit gab Strolz auch erneut als Ziel aus. Mit Slogans wie „Österreich geht anders“, „Mein Land macht Reformen statt Schulden“, „Ich bremse nicht für Bürokraten“ und „Voll dabei statt voll daneben“ wollen die Neos das erreichen. Verantwortlich für die Slogans ist die Österreich-Tochter der Berliner Agentur „heimat“, die in Deutschland vor allem Kampagnen der FDP betreut hat.

Die neu dazugekommene „Sonnenfarbe“ Gelb soll das Pink allerdings nicht zur Gänze vertreiben - wie es auch die kurze Einspielung des Aerosmith-Songs „Pink“ bei der Mitgliederversammlung deutlich machte.

Bildungsreform: „Ja, das ist ein Durchbruch“

„Wir werden ein kräftiges Lebenszeichen geben, auch in diesem Vorwahlkampf“, versuchte Strolz die mehr als 200 Mitglieder auf dem Grazer Schloßberg zu motivieren. Dementsprechend lautete ein weiteres Motto: „Wir verlassen die Zuschauersessel.“

APA/ERWIN SCHERIAU

Dennoch gab es viel Lob für, so Strolz, den „besten Parlamentsklub des Kontinents“. Und auch die von der Regierung präsentierte Bildungsreform basiere weitgehend auf den Vorschlägen der Neos. „Ja, das ist ein Durchbruch“, sah sich Strolz in seiner Rede dementsprechend bestätigt.

„Echt vollgestopft mit einem dumpfen Populismus“

Demonstrativ enttäuscht zeigte sich Strolz vom derzeitigen österreichischen Standpunkt zum Freihandelsabkommen CETA der EU mit Kanada. „Die Luft ist voll und die Hauptstraßen sind voll mit Schwachsinn. Die sind echt vollgestopft mit einem dumpfen Populismus“, meinte der Neos-Gründer dahin gehend.

In einem Leit-Antrag forderte NEOS außerdem die Abschaffung der ORF-Gebühren und eine Umstellung der ORF-Finanzierung auf Mittel aus dem Bundes-Budget. Darüber hinaus standen auch umweltpoltische Anliegen an der Tagesordnung.

