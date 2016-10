Daniel Hoppel gewinnt 21. Harmonikawettbewerb

Daniel Hoppel hat den 21. steirischen Harmonikawettbewerb für sich entschieden. Der Fischbacher hat sich am Samstag in der Steinhalle in Lannach gegen vier weitere Finalisten durchgesetzt.

Aus zahlreichen Bewerbern wurden seit dem Frühjahr insgesamt fünf Finalisten ausgewählt, um beim großen Finale des traditionellen Harmonikawettbewerbs aufzuspielen: Am Ende standen sich die Kandidaten Bernd Gaugl, Daniel Hoppel, Florian Mitteregger, Benjamin Pinter-Krainer und Rene Waidacher gegenüber.

zurück von weiter

Für sie galt es am Samstag, nicht nur die vierköpfige Jury zu überzeugen, sondern auch die Zuschauer in der Halle und vor den Fernsehbildschirmen zu begeistern - und zwei taten das ganz besonders: Daniel Hoppel aus Fischbach und Benjamin Pinter-Krainer aus Bruck/Mur. Für die beiden Erstplatzierten winkte jeweils eine Steirische Harmonika als Gewinn.

ORF

In der Jury saßen auch heuer wieder Moderatorin Caroline Koller, der Volksmusikant und Radio Steiermark-Moderator Karl Lenz, Franz Posch, Moderator der „Liabsten Weis“ und Sepp Strunz vom Fachbereich Volksmusik am Johann Joseph Fux-Konservatorium in Graz.