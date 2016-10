Zwei Tote in Einfamilienhaus entdeckt

Schrecklicher Fund am Samstagnachmittag in Weixelbaum im Bezirk Südoststeiermark: In einem Einfamilienhaus sind die Leichen eines Mannes und einer Frau entdeckt worden, die aktuellen Informationen zufolge erstickt sein sollen.

Bei den Toten handelt es sich um den 46-jährigen Besitzer des Einfamilienhauses in Weixelbaum und dessen 48 Jahre alte Lebensgefährtin. Die Schwester des Mannes entdeckte die Leichen am Samstag, sie hatte etwas für die gemeinsame Mutter holen wollen, die auch in dem Haus lebt, aber seit Donnerstag im Krankenhaus ist.

Paar dürfte erstickt sein

Die Schwester fand den Mann tot im ersten Stock, seine Lebensgefährtin tot im Keller des Hauses. Die Frau alarmierte die Einsatzkräfte; die Feuerwehr barg die beiden Leichen und brachte sie ins Freie. Sie dürften laut aktuellen Informationen erstickt sein - und waren seit mehreren Stunden tot.

Fremdverschulden ausgeschlossen

Wie lange, das ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Landeskriminalamt übernommen hat. Derzeit wird von einem Unglück beim Einheizen ausgegangen, Fremdverschulden wird ausgeschlossen.