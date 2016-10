Von Kettenraupe überrollt - schwer verletzt

Bei Tunnelbauarbeiten in Spital am Semmering im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Samstagnachmittag ein 42-Jähriger am Fuß von einer Kettenraupe überrollt worden. Der Mann wurde schwer verletzt.

Der Arbeiter aus Leibnitz war mit einem 51-jährigen Kollegen aus St. Veit an der Glan mit Vortriebsarbeiten auf der 25 Meter tiefen Tunnelbaustelle beschäftigt. Der Ältere lenkte die Kettenraupe, während der Jüngere die Tunnelwand daneben absicherte.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Kurz nach 14.00 Uhr geriet der 42-Jährige dabei mit seinem linken Fuß unter die Kettenraupe und wurde schwer verletzt. Arbeitskollegen brachten ihn aus dem Tunnel; Sanitäter führten die Erstversorgung durch. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in das Krankenhaus Wien-Meidling eingeliefert.