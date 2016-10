Zwei Frauen beim Wandern schwer gestürzt

Zu zwei Wanderunfällen ist es am Samstagvormittag gekommen: Eine 64-Jährige stürzte auf dem Schöckl, eine 50-Jährige in Altenberg/Rax im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Beide Frauen wurden schwer verletzt.

Die 64-jährige Grazerin rutschte auf dem Schöckl-Südhang auf nassem Untergrund aus und verletzte sich dabei schwer an der Schulter. Mit einer Seilbahn wurde die Frau nach St. Radegund und von dort vom Rettungsdienst in das UKH Graz gebracht; Fremdverschulden ist auszuschließen.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Bei einem Sturz in alpinem Gelände hat sich am Samstag auch eine 50-jährige Wanderin verletzt: Die Niederösterreicherin, die mit einer größeren Gruppe von Altenberg über den Nasskamm auf die Schneealm unterwegs gewesen war, brach sich gegen 11.00 Uhr am sogenannten „Schutzsteig“ den rechten Knöchel.

Nach der Erstversorgung brachte die Bergrettung die Verletzte mit einem Bergegerät und teilweiser Seilsicherung zu einer nahegelegenen Forststraße. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Mürzzuschlag eingeliefert.