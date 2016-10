VW-Abgasskandal: Umrüstung dauert an

Mehr als ein Jahr ist es bereits her, dass die Abgas-Manipulationen bei VW aufgedeckt wurden. Seit Jänner wurde jedoch nur knapp jedes siebte manipulierte Auto umgerüstet, weil für viele Modelle noch die nötige Software fehlt.

Gesamt sind in Österreich mehr als 380.000 Fahrzeuge betroffen, 50.000 davon in der Steiermark - mehr dazu in VW-Massenrückruf startet Ende Jänner (25.01.2016). Für viele Besitzer heißt es derzeit noch warten. Denn für lediglich 144.000 Fahrzeuge österreichweit kann heute eine neue Software angeboten werden.

Steiermark: "Circa 7.500 Autos, die umgerüstet sind“

Die Entwicklung der unterschiedlichen Versionen dauert nämlich noch an: „Man muss unterscheiden zwischen Limousine, Kombi, SUV, Allradantrieb, Frontantrieb, Schaltgetriebe, Automatikgetriebe - und für jede dieser Versionen muss ein eigenes Softwareupdate entwickelt werden und anschließend der deutschen Behörde, dem Kraftfahrzeugbundesamt, vorgelegt werden. Die prüfen das dann und geben für diese jeweilige Version den Rückruf frei“, so Richard Mieling, Sprecher der Porsche Holding.

ORF.at/Carina Kainz

Warten bis Ende Herbst 2017

Ein Teil der rund 50.000 in der Steiermark betroffenen Fahrzeuge werde laut Mieling jedoch bereits umgerüstet: „Wir haben bereits 30 Prozent dieser Fahrzeuge aktiv im Rückruf. Das heißt 15.000 können breits umgerüstet werden. In Österreich haben wir 52 Prozent, die bereits umgerüstet sind, das wären dann in der Steiermark - wenn ich dieses Rechenmodell so weiterführe - circa 7.500 Autos, die umgerüstet sind.“

Alle Fahrzeughalter, die noch keinen Aufruf für eine Umrüstung erhalten haben, müssen warten. Laut VW wird die Rückholaktion noch bis Herbst 2017 andauern. Betroffene können sich unterdessen beim Verein für Konsumenteninformation melden: „Der VKI sammelt betroffenen Fahrzeughalter und versucht gebündelt ihre Interessen zu vertreten und VW-Entschädigungszahlungen zu verlangen“, erklärt Stefan Schreiner vom VKI.

Einigung zwischen VW und VKI noch unklar

Zusätzlich kann man sich beim Ermittlungsverfahren der Korruptionsstaatsanwaltschaft eintragen. Ob und wann es zwischen VW und VKI zur Einigung kommt, oder ob der Autobauer verurteilt wird, steht derzeit nicht fest.

