Auf Schutzweg von Pkw erfasst: Fußgängerin tot

Nach einem Verkehrsunfall am Montag in Bruck an der Mur ist eine Fußgängerin noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen. Ein Pkw-Lenker hatte die Frau mit seinem Fahrzeug auf einem Schutzweg erfasst.

Die 59-jährige Fußgängerin war kurz vor 7.00 Uhr früh auf einer Gemeindestraße unterwegs gewesen, als sie von dem fahrenden Pkw erfasst wurde.

Noch am Unfallort gestorben

Auf einem Schutzweg auf Höhe der Kreuzung Friedrichallee wurde sie von dem Auto des 70 Jahre alten Obersteirers niedergestoßen; dabei erlitt die 59-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.