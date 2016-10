Schaum auf Bach: Sperre rettete Fische

Unbekannte haben am Sonntag eine Chemikalie in einen Bach in St. Lorenzen im Mürztal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag geschüttet. Eine rasche Sperre der Zuleitung dürfte ein Fischsterben verhindert haben.

Unbekannte dürften die geruchslose Chemikalie zwischen 16.00 und 17.15 Uhr im Bereich der Einmündung des Zwettlerbaches in den Stollingbach ausgebracht haben. Auf einer Länge von mehreren Kilometern bildete sich daraufhin deutlich sichtbarer weißer Schaum, der sich an Ästen und Gebüschen verfing und teilweise bis zu 50 Zentimeter hoch war.

Auswertung der Gewässerprobe liegt noch nicht vor

Eine sofortige Sperre der Zuleitung zu den Fischteichen in St. Lorenzen wurde veranlasst - so dürfte ein Fischsterben verhindert worden sein. Anschließend wurde der Bach durch Experten des Landes begutachtet und eine Gewässerprobe entnommen; eine Auswertung liegt allerdings noch nicht vor.