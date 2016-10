Kumberg: Flüchtlingsfamilie ruft EuGH um Hilfe an

Bereits seit Wochen haben viele Menschen in Kumberg versucht, die Abschiebung einer irakischen Flüchtlingsfamilie aus dem Ort zu verhindern. Jetzt hat man auch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Hilfe angerufen.

Am Montag ist die Frist abgelaufen, wonach die vierköpfige Familie, die als sehr gut integriert gilt, Österreich verlassen muss. Doch die Familie ist geblieben. Da Österreich Kroatien als zuständig für die Familie sieht, droht dennoch die Abschiebung - mehr dazu in Kumberg: Verabschiedung von Flüchtlingsfamilie (22.10.2016).

Erst am Wochendende haben die Kumberger mit einem Fackelzug gezeigt, dass sie die irakische Flüchtlingsfamilie weiter im Ort unterstützen wollen. Gemeinsam mit einem Grazer Anwalt hat die Familie nun den Europäischen Gerichtshof angeschrieben, um die drohende Abschiebung zu verhindern.

„Wir wissen das nur aus unseren Informationen direkt aus Kroatien: Die Flüchtlingsunterbringungen sind angelegt für circa 700 Flüchtlinge. Aktuell sind aber über 1.500 Fälle bekannt, die nach Kroatien rückgeschoben worden sind. Das heißt, dass auch die Unterbringung nicht den europäischen Standards entspricht“, befürchtet Norbert Johne vom Verein „Kumberg - wir wollen teilen“.

Antwort des EuGH bis Mittwoch erwartet

Als Begründung für einen Verbleib in Österreich wird gegenüber dem EuGH auch abgeführt, dass die Terrormiliz IS den Vater im Irak zwangsrekrutieren wollte. Außerdem wird befürchtet, dass in Kroatien nicht die nötige psychische Betreuung der Frau und ihrer beiden Kinder gewährleistet wäre: „Die Mutter war zwei Wochen lang in psychiatrischer Behandlung, und auch die Kinder sind nach wie vor traumatisiert aufgrund der Flucht aus dem Irak“, so Johne.

Geregelte menschenwürdige Verfahren und eine ausreichende Unterbringung könnten nicht mehr garantiert werden. Dies sei nach der Europäischen Menschenrechtskonvention ein klarer Fall von Menschenrechtsverletzung. Eine Antwort vom Europäischen Gerichtshof dauert angeblich nicht lange und wird in Kumberg bis Mittwochmittag erwartet.

Zahlreiche Menschen nahmen an Kundgebung teil

Der Fall hatte bereits Mitte September für große Aufregung gesorgt: Damals waren Polizisten am Wohnort der Familie erschienen, um sie zur Abschiebung festzunehmen. Die Kinder - ein Bub und ein Mädchen im Volksschulalter - liefen jedoch davon und versteckten sich.

Zur Suche wurde sogar ein Polizeihubschrauber eingesetzt, was zu heftiger Kritik aus der Bevölkerung und von den steirischen Grünen geführt hatte - mehr dazu in Vermisste Kinder wieder aufgetaucht (15.09.2016). Am Sonntag hatten dann zahlreiche Menschen an einer Kundgebung in Kumberg unter dem Motto „Lichtermeer der Menschlichkeit“ teilgenommen.