Beschwerden gegen Bau der S7 abgelehnt

Die Fürstenfelder Schnellstraße (S7) hat jetzt auch den Segen des Bundesverwaltungsgerichts: Dieses lehnte die Beschwerden gegen den positiven Umweltverträglichkeitsbescheid ab. Laut ASFINAG wird ab Frühjahr gebaut.

Der Spatenstich für die Fürstenfelder Schnellstraße (S7) liegt bereits gut ein Jahr zurück - mehr dazu in Spatenstich für Fürstenfelder Schnellstraße (21.5.2015); erst im Frühjahr dieses Jahres allerdings gab es auch, was die Umweltverträglichkeit betrifft, grünes Licht - mehr dazu in Positiver UVP-Bescheid für Schnellstraße S7 (14.3.2016).

Sämtliche Beschwerden abgelehnt

Gegen diesen Bescheid wiederum gab es Beschwerden von Projektgegnern - einerseits, was den Ostabschnitt der S7 betrifft, der von Dobersdorf im Burgenland bis nach Heiligenkreuz an der ungarischen Grenze führt, andererseits, was den Abschnitt West von Riegersdorf bei Ilz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bis nach Dobersdorf betrifft. Nun lehnte das Bundesverwaltungsgericht binnen drei Wochen beide Beschwerden ab, das Schnellstraßenprojekt wurde damit gemäß des Bescheides für umweltverträglich befunden. Ein weiteres Rechtsmittel erklärte das Gericht für unzulässig.

Geplanter Baustart im Frühjahr

Laut ASFINAG-Bau-Geschäftsführer Alexander Walcher könnte das Projekt nun wie geplant umgesetzt werden: „Wir können damit die Ausschreibungen für die Baulose finalisieren und - wie vorgesehen - im Frühjahr 2017 mit den Arbeiten an der so wichtigen Verbindung von der Oststeiermark an die ungarische Grenze beginnen.“ Erster Schritt sei zunächst die Errichtung der Baustraße, auf der dann der Großteil des Bauverkehrs abgewickelt werden soll.

Fertigstellung bis 2023

Insgesamt soll die Fürstenfelder Schnellstraße 29 Kilometer lang werden. Neben zwei Fahrstreifen sollen auch zwei Tunnel und ingesamt 24 Brücken entstehen. Insgesamt investiert die ASFINAG eigenen Angaben zufolge 630 Millionen Euro in die Verbindung. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist bis spätestens 2023 vorgesehen.

