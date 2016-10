Blutspendedienst verbessert Angebot

Pro Jahr werden in der Steiermark rund 1.000 Blutspendeaktionen durchgeführt. Kurioserweise sorgen nun arbeitsrechtliche Probleme für eine Verbesserung des Angebots.

Insgesamt sind in der Steiermark täglich drei Blutspende-Abnahmeteams des Roten Kreuzes im Einsatz, um den großen Bedarf an Blutkonserven zu decken: Sie führen jährlich rund 1.000 Blutspendeaktionen durch, bei denen 56.000 Blutkonserven zusammenkommen.

APA/Barbara Gindl

Rund 100 dieser Aktionen waren Ganztages-Blutspendeaktionen - und wenn auch die Bevölkerung dabei nur acht Stunden lang Blut spenden konnte, endeten diese Aktionstage bei den Mitarbeitern der Abnahmeteams inklusive Anreise oder auch Aufbautätigkeiten in Zwölf-Stunden-Diensten.

Aus ein Mal acht werden zwei Mal sechs Stunden

Da aufgrund von arbeitsrechtlichen Bestimmungen diese Zwölf-Stunden-Dienste nicht mehr möglich sind, änderte man nun die Zeiten der Blutspendeaktionen, sagt Christian Steinscherer vom Roten Kreuz. So bleibt der Blutspendienst nun gleich zwei Tage hintereinander in einer Stadt: „Für die Bevölkerung hat das enorme Vorteile, weil wir jetzt zwei Mal in größere Städte kommen. Früher waren wir acht Stunden bei so einer sogenannten Ganztagesaktion vor Ort vertreten, dadurch, dass wir jetzt zwei Mal den Ort anfahren, sind wir künftig zwölf Stunden - jeweils sechs Stunden im Block - vor Ort.“

Pro Jahr werden in den größeren steirischen Städten im Schnitt sechs Blutspendeaktionen durchgeführt.

