Verkäuferin fiel auf Telefonbetrügerin herein

Eine Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft in Landl im Bezirk Liezen ist am Dienstag Opfer einer Telefonbetrügerin geworden: Sie gab die Codes für Ladebons von Moblitelefonen im Wert von knapp 10.500 Euro weiter.

Die Anruferin hatte sich als Mitarbeiterin eines Mobilfunkanbieters ausgegeben und der Verkäuferin erklärt, die Telefonwertkarten seien vom Markt genommen worden und müssten deshalb storniert werden.

262 Bons zu je 40 Euro

In der Folge druckte die Verkäuferin die Codes von 262 Wertkartenbons zu je 40 Euro aus und gab sie der Anruferin weiter. Am Abend dämmerte ihr, dass sie auf eine Betrügerin hereingefallen war und erstattete Anzeige.