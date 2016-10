19-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall

Eine 19-Jährige ist am Mittwochabend mit ihrem Pkw in Kalwang im Bezirk Leoben von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw prallte an der Fahrerseite gegen einen Baum. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen.

Die Frau aus dem Bezirk Leoben war mit ihrem Pkw auf der Schoberpass-Straße in Richtung St. Michael unterwegs. Im Gemeindegebiet von Kalwang kam sie aus ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn, schleuderte dann auf ihre Fahrspur zurück und kam rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Durch den Anprall erlitt die 19-Jährige tödliche Verletzungen. An der Unfallstelle konnte laut Polizei kein Hinweis auf Fremdverschulden festgestellt werden.