Zweimal fünf Verletzte bei Verkehrsunfällen

Bei einem Auffahrunfall in Sulzbach im Bezirk Südoststeiermark wurden am Mittwochnachmittag fünf Personen verletzt. In Gleisdorf im Bezirk Weiz prallte ein Pkw bei einem Überholmanöver frontal gegen ein Fahrzeug.

Ein 28-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark war von Stainz bei Straden kommend in Richtung Bad Radkersburg unterwegs. Er wollte in Richtung Sulzbach abbiegen und ordnete sich zum Linksabbiegen ein, musste aufgrund des Gegenverkehres aber anhalten.

Beifahrerin erlitt Brustbeinbruch

Ein nachkommender 80-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark dürfte das Abbremsen zu spät bemerkt haben und prallte trotz Vollbremsung gegen das Heck des Pkw. Bei dem Unfall erlitt die 73-jährige Gattin des 80-Jährigen einen Brustbeinbruch. Sie wurde in das LKH Feldbach eingeliefert.

Der 80-Jährige, seine beiden Enkelinnen im Alter von 25 und 27 Jahren sowie der 28-jährige Pkw-Lenker erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Feuerwehr war mit 30 Personen im Einsatz.

Kinder erleiden Verletzungen

Auch in Wolfgruben nahe Gleisdorf kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall: Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld überholte in Wolfgruben drei vor ihm fahrende Pkws. Dabei prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw einer 29-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Der 27-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Pkw befreit und in das LKH Graz gebracht. Die 29-Jährige wurde schwer verletzt, ihr 36-jähriger Gatte und die beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Die drei überholten Pkw-Lenker blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand durch die Ausweichmanöver leichter Schaden. Die Feuerwehr war mit 47 Personen im Einsatz. Die B54 war mehr als eine Stunde lang gesperrt.