Jubel nach 3. Platz für „Weinweg der Sinne“

Nach dem Sieg des Grünen Sees bei der Premiere von „9 Plätze - 9 Schätze“ vor zwei Jahren steht die Steiermark wieder auf dem Podest: Der „Weinweg der Sinne“ erobert Platz drei. Entsprechend zufrieden sind die steirischen Vertreter.

Zum bereits dritten Mal wurde der schönste Platz Österreichs in der ORF-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ gekürt. Jedes Bundesland hat vorab seinen Sieger gekürt und ihn bei der Finalshow am Nationalfeiertag ins Rennen geschickt. Für die Steiermark ging der „Weinweg der Sinne“ an den Start.

Der Sieg ging an das Kaisertal in Tirol – mehr dazu in Tiroler Kaisertal ist „schönster Platz Österreichs“ (oesterreich.ORF.at).

Platz zwei belegte Niederösterreich mit den Ötschergräben. Über Bronze durfte sich die Steiermark freuen.

„Das ist ein kleines Wunder“

„Das ist unglaublich. Ich sage immer, der liebe Herrgott ist bei uns einmal stehen geblieben, hat inne gehalten, ein Achterl Wein getrunken, ein bisschen Kulinarisches gekostet und ist dann weitergegangen. Dabei hat er sehr viel Schönes hinterlassen.“, freut sich Bürgermeister Johannes Weidinger aus St. Anna am Aigen.

Die Freude über den Stockerlplatz ist auch bei Winzer Peter Haarer groß: „Wir haben insgeheim gehofft, aber dass es wirklich so passiert, freut uns schon sehr. Das ist ein kleines Wunder.“ Er sieht jahrelange Arbeit hinter dem Erfolg: „Ich glaube, der Podestplatz hat einen längeren Ursprung. Wir haben schon lange immer wieder Weinseminare und geführte Weinwanderungen gemacht. Dadurch haben wir sehr viele Freunde und Bekannte gewonnen, die unsere Gegend kennen und schätzen gelernt haben. In den vergangenen Wochen haben wir Vollgas gegeben und alle angerufen. Ich glaube, das hat gefruchtet.“

Am Samstag wird Platz drei gefeiert

Snowboarderin Marion Kreiner und ORF-Moderator Franz Neger freuten sich mit den Bronze-Gewinnern, für die mit dem 3. Platz das Feiern erst richtig losgeht. „Wir werden sicherlich alle die mitgeholfen haben einladen. Am Samstag geht es am Marktplatz auf jeden Fall rund“, verspricht der Bürgermeister noch am Abend des Erfolges. Die ORF-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ begeisterte am Nationalfeiertag mehr als eine Million Zuseher.

