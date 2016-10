Polizei: Offensive gegen Taschendiebe

Taschendiebe sind zwar das ganze Jahr über unterwegs, gerade in der Vorweihnachtszeit nützen sie aber oft dichtes Gedränge in Einkaufsstraßen und Öffis. In Graz kooperieren daher Polizei, Holding Graz und Ordnungswache künftig intensiver.

Egal ob in Bussen, Straßenbahnen, an Adventmarkt-Ständen oder in Geschäften: Taschendiebe nützen das dichte Gedränge und ziehen gezielt Geldbörsen, Handys oder auch Kreditkarten aus Jacken, Hosentaschen oder Handtaschen ihrer Opfer. Um potentielle Opfer besser schützen zu können, aber auch den Tätern gemeinsam mit der Bevölkerung ihre Diebstähle zu erschweren, starten die Grazer Polizei, die Graz Linien und die Ordnungswache Graz eine Sicherheitsoffensive.

Durch die neue Sicherheitsoffensive sollen Diebstähle in Bussen und Straßenbahnen seltener werden

Durchsagen und Plakate

„Die Holding Graz und die Ordnungswache werden informiert. Die Ordnungswache wird dann auch verstärkt in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, genauso wie wir von der Polizei. Wenn sich die Zahl der Taschendiebstähle häuft, wollen wir spontan Maßnahmen setzen“, erklärt Stadtpolizeikommandant Kurt Kemeter.

Sobald die Holding Graz von der Polizei über das vermehrte Auftreten von Taschendieben informiert wird, werden die Fahrgäste per Knopfdruck gewarnt, sagt Barbara Muhr von der Holding Graz: „Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit der Polizei in Graz eine neue Sicherheitsoffensive zum Schutz unserer Fahrgäste starten können. Es wird einen Informationsmix geben, der zum einen aus Durchsagen besteht, darüber hinaus werden wir auch sehr stark plakatieren. Und auch auf unseren Bildschirmen in Straßenbahnen und Bussen wird das Thema verstärkt eingespielt.“

„Wollen Dieben das Leben schwer machen“

Parallel dazu wird auch die Ordnungswache Graz verstärkt eingesetzt. Und auch die Polizei ist in einem solchen Fall vermehrt in den Öffis unterwegs. „Wir wollen Dieben und Verbrechern das Leben schwer machen. So können wir die Menschen innerhalb weniger Momente warnen und dann passt jeder noch mehr auf“, sagt der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP).

Wer bestohlen wird oder einen Diebstahl bemerkt, soll sich schnellstmöglich an die Polizei wenden, damit die Information an Ordnungswache und Holding Graz weitergegeben werden kann, raten die Sicherheitsexperten der Polizei Graz.

