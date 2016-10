Rechnungshof kritisiert Umweltbildungszentrum

Das Umweltbildungszentrum Steiermark, dass das Umweltbewusstsein der Steirer stärken soll, ist ins Visier des Landesrechnungshofes geraten. Kritisiert wird vor allem die Tatsache, dass Hauptfinanzierer das Land Steiermark ist.

Vor 15 Jahren ist das Umweltbildungszentrum auf Initiative der Landesregierung gegründet worden. Hauptaufgabe ist laut Vereinsstatut die langfristige Hebung des Umweltbewusstseins der Bevölkerung.

Umweltbildung ist Bundessache

Um nachhaltig wirken zu können wird deshalb vor allem bei Kindern angesetzt. So gibt es zahlreiche Aktion und Programme an und für Schulen. Und hier setzt bereits die Kritik der Rechnungshofprüfer an. Umweltbildung sei keine Kernaufgabe des Landes, sondern für den Bereich Bildung sei primär der Bund zuständig, heißt es in dem Bericht. Daher wird angeregt, dass die Kosten für das Umweltbildungszentrum nicht nur vom Land getragen werden, sondern auch der Bund in die Finanzierung verstärkt eingebunden werden sollte.

Interessenskonflikte befürchtet

Hauptkritikpunkt der Rechnungshofprüfer ist aber, dass Führungskräfte von Landesabteilungen, die auch Aufträge und Förderungen an das Umweltbildungszentrum vergeben, gleichzeitig im Beirat des Vereins sitzen. Damit seien, so der Landesrechnungshof, Interessenskonflikte vorprogrammiert, weshalb empfohlen wird, diese personellen Verflechtungen aufzuheben.

Weil Umweltbildung aber nicht eindeutig einer Abteilung des Landes zugeordnet werden könne, kommt es, so der Rechnungshof, auch immer wieder zu Überschneidungen bei den Förderungen und Auftragsvergaben. Hier raten die Prüfer zu einer abgestimmten Vorgehensweise, um Doppelgleisigkeiten und Doppelförderungen in Hinkunft zu vermeiden.

Link: