Polizei sucht nach Diebstahl-Opfern

In den vergangenen vier Jahren wurden in Liezen immer wieder Damenschuhe aus den Stiegenhäusern von Wohnhäusern gestohlen. Die Polizei hat einen Mann ausgeforscht und die Schuhe gefunden. Jetzt werden die Opfer gesucht.

In der Zeit von Juli 2012 bis Oktober 2016 soll der Tatverdächtige im Raum Liezen Damenschuhe unterschiedlicher Modelle aus Stiegenhäusern gestohlen haben. Vorwiegend habe es sich laut Polizei um Pumps und High-Heels gehandelt.

Mann gesteht Diebstahl in 40 Fällen

Ein Verdächtiger konnte mittlerweile ausgeforscht werden. Er zeigt sich laut Polizei in 40 Fällen geständig. In seiner Wohnung konnte eine größere Anzahl an Damenschuhen, sowie diverse Ledertextilien aufgefunden werden.

Ein Teil der Schuhe konnte bereits bekannten Diebstählen zugeordnet werden. Zur Herkunft mancher Schuhe konnte der Tatverdächtige allerdings keine Angaben machen. Hier dürften die Diebstähle bisher nicht bekannt gewesen sein. Jetzt sucht die Polizei in Liezen nach eventuellen Opfern. Diese können sich unter 059133/6340112 melden.