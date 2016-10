Einbrecher nahmen fünf Tresore mit

In der Steiermark sind wieder Einbrecher unterwegs gewesen. Die jüngste Tat ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Bruck an der Mur. Unbekannte stahlen dort aus einem Beherbergungsbetrieb insgesamt fünf Tresore.

Die Täter drangen zwischen 22:00 und 05:45 Uhr in das Gebäude in Bruck an der Mur ein. Sie stahlen vier kleine Tresore sowie einen Standtresor.

Aufbewahrungsschließfächer

Bei den kleinen Tresoren handelte es sich um batteriebetriebe Aufbewahrungsschließfächer, die an einer Gipskartonwand montiert waren. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Fahrräder auf Keller gestohlen

In der Nacht auf Freitag stahlen unbekannte Täter im Grazer Bezirk Gries zwei Fahrräder. Sie drangen in ein Kellerabteil eines Hauses in der Ungergasse ein und nahmen dort zwei Mountainbikes im Wert von mehreren tausend Euro an sich.

Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Und in Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung brachen ebenfalls bislang unbekannte Täter Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße ein und stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Einbrecher dürften zwischen 17:00- und 21:45 Uhr die Terrassentür mit einem Werkzeug aufgebrochen haben und so in das Gebäude gelangt sein. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Einbruchsdiebstahles außer Haus.