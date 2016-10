Feuerwehren im Bezirk Liezen im Dauereinsatz

Eine ungewöhliche Häufung an Unfällen hat die Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Liezen in den vergangenen Stunden in Trab gehalten. Sie wurden zu sechs Notfällen gerufen. 13 Feuerwehren waren im Einsatz.

In Mooslandl kam es zu einem Verkehrsunfall auf einer Brücke der L744. Die Feuerwehren Mooslandl und St. Gallen wurden zu den Bergearbeiten gerufen.

BFV Liezen

Frontalzusammenstoß in Aigen

In Aigen stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehren Aigen, Irdning und Stainach waren im Einsatz. Auch in Gröbming kam es zu einer Kollision zweier Autos, auch hier kam Hilfe von der Feuerwehr. Am Vormittag wurden die Feuerwehren Admont, Hall und Weng zu einem Unfall mit einer eingeklemmten Person in Weng alarmiert.

Eingeklemmter Landwirt gerettet

In Diemlern wurde ein Landwirt schwer verletzt. Er wurde mit einem Fuß unter einem Baum eingeklemmt. Die Feuerwehren Diemlern, St. Martin und Gröbming rückten an.

Schon in der Nacht auf Samstag stand die Feuerwehr Unterburg im Einsatz: Eine Lokomotive war auf der Bahnstrecke in Höhe Niederstuttern in Brand geraten.