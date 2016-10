Flüchtlinge: Großer Zustrom bei Abendgymnasien

Im Grazer Abendgymnasium wollen immer mehr Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund ihre Matura nachholen: Ihre Zahl hat sich innerhalb der letzten vier Jahre auf derzeit mehr als 300 verdoppelt.

APA/dpa/ Waltraud Grubitzsch

Am Abendgymnasium kann man die einzelnen Fächer in Modulen abschließen: So kann man einerseits tagsüber berufstätig sein, andererseits den jeweiligen Fachwortschatz auch nach und nach aufbauen.

250 Anmeldungen - 25 Plätze

Enorm war deshalb auch der Andrang auf eine sogenannte Übergangsklasse, die Mitte November startet, sagt die Direktorin, Karin Wurzinger: „Da machen wir im Vorfeld schon Deutsch-Diagnosetestungen, um gezielt die Gruppe zu finden, die dann für diesen Übergangslehrgang passt, und da haben sich im Vorfeld von September bis jetzt insgesamt 250 Personen gemeldet, um sich einer Testung zu unterziehen - leider können wir nur 25 Personen aufnehmen.“

Herausforderung für Schüler, Lehrer und Schule

Insgesamt machen die Menschen mit nicht deutscher Muttersprache bereits rund 40 Prozent aller Schüler aus - die vielen Nationen und kulturellen Hintergründe stellen für die Schule eine Herausforderung dar, so Wurzinger: „Wir haben zur Zeit 49 verschiedene Nationalitäten an der Schule, und ich würde sagen, das Konfliktpotential ist natürlich gegeben, aber im gemeinsamen Tun der Menschen miteinander - also wir lernen für eine bestimmte Prüfung, wir bereiten irgendein Projekt vor - da treten die Konflikte in den Hintergrund, und dieses gemeinsame Ziel rückt ganz stark nach vorne.“

Aber auch die für das Lehrerteam sei der hohe Anteil von Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, eine Herausforderung, so die Direktorin weiter - diese würde man im Team aber gemeinsam gut bewältigen.

