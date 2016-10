Evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation

Der Reformationstag am Montag ist für 40.000 Evangelische Christen in der Steiermark ein Feiertag - zugleich fällt auch der Startschuss für das Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“, ein Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen.

Am 31. Oktober gedenkt die Evangelische Kirche des Reformators Martin Luther - dieser schlug am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an dem Tor der Schlosskirche Wittenberg in Deutschland an. Die Folge war eine Kirchenspaltung und die Gründung der evangelisch-lutherischen Kirche.

Graz wird „City of Reformation“

Die evanglische Kirche stellt nun das kommende Jahr ganz ins Zeichen des Jubiläums „500 Jahre Reformation“. So wird etwa am 17. November Graz als eine von 61 europäischen Städten zur „City of Reformation“ ernannt; gleichzeitig macht an diesem Tag ein 28-Tonnen-Truck mit dem „Europäischen Stationenweg“ - ein Projekt der Evangelischen Kirche in Deutschland - in Graz Station.

„Christen auf evanglische Art und Weise“

Der steirische Superintendent Hermann Miklas will dabei aber auch herausstreichen, „dass wir Evangelisch-Christsein verstärkt in die öffentliche Diskussion einbringen wollen. Evanglisch-Christsein heißt, die Betoung liegt auf Christsein, nicht so sehr auf ‚wir sind evanglisch oder katholisch oder orthodox‘, sondern wir sind Christen, aber wir sind es auf evanglische Art und Weise, und diese Art und Weise würden wir gerne verstärkt auch in die öffentliche Diskussion einbringen“.

Auch die Ökumene steht im Mittelpunkt

Ein besonderes Anliegen ist im kommenden Jahr aber auch die Ökumene, also die Zusammenarbeit über die Kirchengrenzen hinweg. Gerade in der Steiermark funktioniere die Zusammenarbeit zwischen evangelischer und katholischer Kirche sehr gut, freut sich der Superintendent - so werden von den rund 100 Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum auch viele gemeinsam mit der katholischen Kirche abgehalten; unter anderem gibt es eine gemeinsame Aufführung der Evangelischen Kantorei mit dem Grazer Domchor.

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres aus steirischer Sicht wird am 15. Juni sein, sagt Superintendent Hermann Miklas: „Das ist der Fronleichnahmstag, einer der traditionellen evanglischen Kirchentage in Österreich, und den werden wir in Graz feiern, und das wird dann in eine ökumenische Begegnung mit dem katholischen Bischof münden.“ Mit dieser Veranstaltung soll dann sowohl auf das Jubiläum 500 Jahre Reformation als auch 800 Jahre Diözese Graz-Seckau im Jahr 2018 hingewiesen werden.

Link: