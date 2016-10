79-jähriger bei Forstunfall schwer verletzt

Bei einem Forstunfall in Pernegg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Sonntag ein 79-Jähriger schwer verletzt worden. Der Obersteirer war von einem Fichtenstamm an Kopf und Schulter getroffen worden.

Der betagte Mann war gegen 8.40 Uhr gemeinsam mit seinem Sohn und zwei weiteren Forstarbeitern im Ganglgraben im steilen Gelände mit dem Fällen von Fichten beschäftigt.

Zweimal von Fichtenstamm getroffen

Als ein angeschnittener Nadelbaum umfiel, rutschte dieser auf dem Boden kurz weiter - der Stamm schnellte nochmals hoch und traf den 79-Jährigen im Schulter- und Kopfbereich; der Mann stürzte und wurde vom abermals hochschnellenden Baum ein weiteres Mal am Körper getroffen. Der schwer Verletzte wurde von einem Arzt und zwei Rettungssanitätern erstversorgt und dann ins LKH Bruck/Mur gebracht.